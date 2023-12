IL PIZZINO SPOT di Urgo: Lo scudetto sul petto C'è una differenza sostanziale tra Napoli e Inter: il tricolore sulla maglia...

Simone Braglia, ex portiere di modeste qualità, modeste frequentazioni calcistiche e modeste opinioni, parlando ai microfoni di Tmw Radio della partita tra Napoli e Inter, durante la (a me) ignota trasmissione 'Maracanà, ha detto: "Se l'Inter è quella del secondo tempo visto col Benfica, non c'è partita". Non avendo visto la suddetta disfida di Barletta e non considerando Simone Inzaghi un novello Ettore Fieramosca, ho difficoltà a condiscendere con cotanto opinionista. Tuttavia, voglio ricordare all'ex frequentatore di campi di calcio che gli azzurri hanno uno scudetto sul petto e l'Inter no.