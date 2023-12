Napoli, l'ultima vittoria in casa due mesi fa Non si vince a Fuorigrotta dal 27 settembre contro l'Udinese

In otto gare interne il Napoli ha vinto solo due volte, in campionato (mai in Champions). L’ultima risale al 27 settembre scorso contro l’Udinese. E dunque bisogna rompere questo incantesimo e tornare al successo. Riuscirci con l’Inter avrebbe una ulteriore valenze.

E non perché Mazzarri abbia vendette da consumare per quella esperienza all’Inter non fortunatissima fra il 2013 e il 2014. Stasera battere i nerazzurri - che l’ultima volta in trasferta hanno perso proprio al Maradona nel maggio scorso - significherebbe avvicinare la vetta e ridare entusiasmo all’ambiente.