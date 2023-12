Si ferma anche Zanoli: Mazzarri resta con un solo terzino a disposizione Niente Inter per l'ex Sampdoria: problemi di lombalgia

Si ferma anche un terzo terzino. C’è la maledizione degli esterni bassi in casa Napoli. Dopo Mario Rui e Olivera, si è infortunato anche Zanoli. Il difensore di fascia destra ha alzato bandiera bianca ieri mattina per lombalgia. Quindi, Mazzarri avrà solo Di Lorenzo come terzino di ruolo. Se anche avesse voluto invertire le posizioni, spostando il capitano sulla corsia sinistra, non avrebbe potuto contare sul giovanotto nativo di Carpi. Un vero peccato per unasfida, quella contro l’Inter, dove servivano tutti gli uomini a disposizione. È il secondo giorno che il Napoli non inserisce nel notiziario il nome di Lindstrom. A quanto pare l’esterno offensivo è adisposizione. Così come lo è Zielinski. Sarebbe un bel rientro per il danese visto e considerato che la davanti serve gente che sappia saltare l’uomo. Per il resto il gruppo è al completo per il match contro i nerazzurri.