Napoli, ora il nemico è lo scoramento Anche la trasferta di venerdì in casa della Juventus è a "rischio sconfitta"

Smaltire la rabbia per l'arbitraggio sfavorevole di ieri contro l'Inter e guardare avanti verso l'altra dura prova che aspetta il Napoli. Il ciclo di ferro si concluderà venerdì, nell'anticipo dell'Immacolata in casa della Juventus. Per la squadra di Mazzarri un'altra partita a rischio, anche se l'andamento del Napoli in trasferta è confortante. Dopo aver detto addio alla corsa scudetto, con l'Inter distante 11 punti, la rassegnazione comincia a farsi strada. La stagione è cominciata sotto una cattiva luce, e la sensazione è che il famoso quarto posto che Garcia dava come obiettivo, è l'unico concretamente realizzabile.

Anzi, il nuovo allenatore dovrà stare attento, perché la concorrenza è agguerrita e il ritorno in Champions League nella prossima stagione non si può dare per scontato. Il vero pericolo è lo scoramento, in quanto l'entusiasmo per il ritorno di Mazzarri, gradito ai tifosi, sta già svanendo. Ovviamente il tecnico non ha colpe, ma per ora i difetti che la squadra si porta dietro da inizio stagione sono rimasti intatti. Già 17 i gol subiti in questo campionato, con appena 2 vittorie e 1 pareggio nelle sfide casalinghe. Numeri da centroclassifica. Il Napoli resta a galla solo grazie al rendimento esterno, visto che in casa ha collezionato 7 punti in 7 partite. E proprio su un altro colpo in trasferta Mazzarri punta per dare uno slancio al suo Napoli, che in questa stagione ha sempre perso tutti i big match.