Napoli, altro infortunio: si ferma Cajuste Azzurri già al lavoro in vista della sfida di Champions contro il Braga

Due assenti in gruppo quest'oggi a Castel Volturno alla ripresa della preparazione. Oltre a Mario Rui, che ha proseguito il lavoro personalizzato in campo, Walter Mazzarri non ha potuto contare su altri due elementi: "Gollini è rimasto a casa a scopo precauzionale per un leggero stato influenzale. Cajuste ha effettuato lavoro personalizzato in palestra in seguito a un trauma distorsivo al ginocchio accusato ieri in partita".