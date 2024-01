Politano migliora, è recuperabile. Si ferma Gaetano: il Torino è a rischio Il derby contro la Salernitana anticipato a sabato 13 invece di domenica alle 14, sempre alle ore 15

Prosegue la marcia di avvicinamento verso la prima partita del 2024. Il Napoli si è allenato ieri mattina all’Sscn Konami Training Center. Gli azzurri preparano il primo match dell’anno, Torino-Napoli, in programma domenica 7 gennaio alle ore 15 per la 19esima giornata di Serie A. La squadra, sotto la guida di Walter Mazzarri, ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e seduta tattica. Di seguito il gruppo ha disputato una partita in famiglia a campo intero. Politano ha svoltoparte di allenamento personalizzato in campo e parte col gruppo. A questo punto la sua presenza in campo è più probabile. Lavoro personalizzato in campo per Gaetano, che invece si ferma e a questo punto resta in dubbio. L'eliminazione della Salernitana in Coppa Italia sposta il derby col Napoli al sabato. La partita del Maradona che seguirà la trasferta col Torino si giocherà sabato 13 invece di domenica 14, sempre alle ore 15.