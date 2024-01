Ci sono quattro diffidati: Mazzarri preoccupato per il derby e la Supercoppa Cajuste, Di Lorenzo, Mario Rui e Kvaratskhelia sono a rischio squalifica, anche per la Supercoppa

Walter Mazzarri è preoccupato. La panchina del Napoli è corta: in questi giorni c’è qualche Primavera in allenamento, e così potrebbe essere anche domenica a Torino. Tante leassenze: oltre al bomber nigeriano Victor Osimhen mancheranno anche Meret, Natan, Olivera, Anguissa (anche lui è in Coppa d’Africa) e Politano resta in dubbio dopo l’affaticamentodi mercoledì. Ieri si è fermato anche Gaetano, ma in vista del derby e della Supercoppa a seguire. Infatti, eventuali squalificati in campionato sconterebbero il turno in Supercoppa. Per le prossimepartite gli assenti potrebbero aumentare dato che sono in diffida quattro big: Di Lorenzo, Mario Rui, Cajuste e Kvaratskhelia. Il rischio è alto perché saranno tutti titolari domenica.