L'obiettivo di Mazzarri è ritrovare sorrisi ed entusiasmo Vincere a Torino aspettando i rinforzi: la "ricetta" per iniziare bene il nuovo anno

Il mercato del Napoli sta entrando nel vivo: la speranza dei tifosi è che i rinforzi promessi da De Laurentiis possano dare la svolta. Ma intanto è la squadra che è chiamata a una reazione dopo le due sconfitte consecutive, in Coppa Italia e in campionato, e il deludente pareggio casalingo contro il Monza. Domenica in casa del Torino la prima di due sfide sulla carta accessibili: trasferta contro la formazione di Juric, sabato contro la Salernitana ultima in classifica a Fuorigrotta. Mazzarri sa che va messo da parte nervosismo e pessimismo, per iniziare bene il nuovo anno e affrontare poi la Supercoppa con quell'entusiasmo che sembra essersi smarrito.

L'allenatore, che domani mattina parlerà in conferenza stampa per presentare la partita, dovrebbe scegliere Simeone per sostituire Osimhen, assieme ad Anguissa in Coppa d'Africa. Sicuri assenti anche Olivera, Natan e Meret. Politano è tornato dalla squalifica e ha superato l'affaticamento muscolare, mentre resta in dubbio il centrocampista Gaetano. Intanto l'allenatore e i tifosi aspettano buone notizie dal mercato: si prova a chiudere per Samardzic, che non giocherà con l'Udinese domenica, mentre a seguire si proverà a prendere anche il difensore del Genoa Dragusin, che questa sera sarà titolare contro il Bologna. Intanto è finalmente ufficiale l'acquisto di Mazzocchi: il terzino, nativo proprio di Napoli, sarà nella lista dei convocati per il match di domenica.