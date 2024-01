Mazzarri perde Ostigard: anche a Torino sarà emergenza in difesa Il norvegese neanche convocato per la sfida di domani contro il Torino, ma Juan Jesus è disponibile

Walter Mazzarri si è detto preoccupato per le tante assenze, e anche domani alle 15 in casa del Torino dovrà fare la conta con gli infortunati. Hanno recuperato gli acciaccati dei giorni scorsi, Politano, Gaetano e Juan Jesus tutti presenti nella lista dei convocati. Ma manca Ostigard, rimasto fuori a causa di una gastroenterite. A questo punto sarà Juan Jesus a stringere i denti e fare coppia con Rrahamani. Del resto l'allenatore non ha altri centrali a disposizione, visto che Natan è infortunato, così come il portiere Meret e il terzino sinistro Olivera. Non dovrebbero esserci dubbi sull'utilizzo di Politano, di rientro dalla squalifica, dal primo minuto. Assenti anche Osimhen e Anguissa impegnati in Coppa d'Africa. Dovrebbe essere Simeone favorito per sostituire il nigeriano, mentre Cajuste prenderà il posto del centrocampista.

Tra i convocati anche la novità Mazzocchi, che nella conferenza stampa di oggi è stato definito dall'allenatore un jolly che ha portato entusiasmo. Ed è proprio ciò che serve agli azzurri, alle prese con un momento difficile. Occhio ai diffidati: ne sono ben quattro. Di Lorenzo, Mario Rui, Kvaratskhelia e Cajuste. Mazzarri si è detto ottimista: "Se continueremo a giocare come contro il Monza vinceremo tante partite". L'occasione andrebbe sfruttata, visto che il calendario pone due avversarie alla portata come Torino e Salernitana. L'allenatore vuole proseguire sulla strada tracciata al suo arrivo, insistendo con il 4-3-3, eredità del Napoli di Spalletti: "Col Monza abbiamo finito con un 4-2-4. Avrei utilizzato la difesa a tre solo se le cose non fossero andate bene", ma non è così, ha spiegato l'allenatore, che domani si aspetta un Napoli finalmente concreto e autoritario.