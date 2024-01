IL PIZZINO SPOT di Urgo: La lista arbitrale Lunga la lista degli assenti in attesa di altre decisioni dell'arbitro di turno

Per la partita contro il Torino in terra piemontese dal dolce sapore di moti borbonici, oltre a Victor Osimhen, finito chissà dove a sperperare il suo denaro, mancheranno di certo Meret, Natan, Olivera e Anguissa, dopo aver a lungo temuto anche per Politano a causa di un affaticamento muscolare, si spera non di comodo. Già da tempo Elmas intanto è a Lipsia a imparare il tedesco. Calciatori contati, quindi, a cui si aggiungono quattro diffidati, tutti insostituibili (o quasi) titolari: Di Lorenzo, Mario Rui, Cajuste e Kvaratskhelia. Vedrete, ci penserà l'arbitro ad aggiungerli alla lista.