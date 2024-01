Mazzocchi parte dalla panchina ma è pronto all'esordio Prima convocazione per il nuovo acquisto: sarà il "jolly" di Mazzarri

L’esordio è sicuro. E ci mancherebbe. Pako Mazzocchi (nella foto) è pronto a vivere un’altra emozione di questa lunga settimana che finisce oggi. Alle 15 si toglierà la soddisfazione, lui che è di Barra, di indossare la maglia scudettata della sua squadra del cuore. Non lo farà al Maradona ma all’Olimpico Grande Torino. Di fronte avrà un’avversaria con la maglia granata. La stessa che ha indossato negli ultimi due anni. Poi sabatoprossimo sfiderà proprio i vecchi amici della Salernitana. Ma vuole viversi una cosa alla volta. Partirà dalla panchina il terzino appena arrivato alla corte di Mazzarri. Iltecnico toscano non ha previsto un debutto da titolare, visto che Di Lorenzo non si discute. Ma di sicuro nella ripresa ci sarà spazio per lui. Quando Frustalupi lo chiamerà (Mazzarri è squalificato) sicuramente i battiti aumenteranno. Poi una volta entrato passerà tutto e cercherà in tutti i modi di fare bene. Anzi benissimo. Magari diventando fondamentale per una vittoria. La prima con la maglia del Napoli e del 2024.