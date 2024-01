Mercato: più vicino Samardzic, per Dragusin si deve alzare l'offerta De Laurentiis vorrebbe chiudere i due acquisti la prossima settimana

Chi si ferma è perduto. E il Napoli non può “perdersi” ancora. Aurelio De Laurentiis è deciso più che mai a raddrizzare la stagione della sua squadra ed è per questo che vuole chiudere gli affari di mercato il prima possibile. Con Mazzocchi è stato velocissimo, ora però bisogna fare la stessa cosa con gli altri elementi che ha in lista. Il patron azzurro vuole assolutamente assicurare a Mazzarri un difensore e un centrocampista. Le strade portano a Dragusin del Genoa e Samardžic dell’Udinese. Sono pronti tanti soldoni e anche delle contropartite tecniche per riuscire a far vestire la maglia azzurra a questi due elementi. Naturalmente le trattative non sono facili. Per il primo c’è di mezzo ilTottenham ma il Napoli può mettere sul piatto della bilancia molti soldi e dei calciatori che Gilardino potrebbe sfruttare benissimo. Si tratta di Ostigard e Zanoli. Ma potrebbe andare al Grifo anche Gaetano. Il procuratore delcalciatore è in Italia e sicuramente ad inizio settimana ci sarà un incontro fondamentale per chiudere l’affare. Stesso discorso per il talento di proprietà dei Pozzo.

De Laurentiis è in contatto con i suoi amici per potersi assicurare leprestazioni del classe 2002. Sarebbe un ottimo investimento per il presente e il futuro. A centrocampo pure serve qualcosa. C’è Soumarè nell’agenda di Micheli e Meluso. Il centrocampista di proprietà dei Leicester sta giocando con il Siviglia. Che non ha intenzione di farlo andare via. Ma ci sono le premesse per trattare fino alla fine. De Laurentiis e i suoi uomini devono gestire bene anche la posizione di Politano. Il giocatore vorrebbe rimanere in azzurro con un rinnovo ma all’orizzonte c’è una offerta milionaria dell’Al Shabab. Ben sette milioni a stagione per l’esterno offensivo. Una cifra blu che, però, sembra non affascinare troppo l’attaccante romano. Di certo, però, la situazione va monitorata per evitare un prezioso addio.