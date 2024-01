Napoli, a Torino serve la scossa: l'obiettivo è tornare alla vittoria Il Napoli è reduce da due sconfitte (una in Coppa Italia) e un pareggio. Alle 15 contro i granata

Il mese di dicembre è stato da dimenticare, specie nel finale, e ora è arrivato il momento di svoltare per il Napoli. Anzi, adesso o mai più. La missione è chiara: testa bassa, pedalare, tornare a vincere e a segnare. È un Napoli irriconoscibile e non soltanto per la classifica. Il 2023 trionfale si è chiuso come peggio non si poteva: a dicembre un solo successo in cinque partite di campionato, con le ultime tre partite ufficiali consecutive (coppa inclusa) senza gol realizzati.

Dall’incredibile sconfitta interna negli ottavi di Coppa Italia contro il Frosinone (0-4), passando per l’ennesimo ko in uno scontro diretto (2-0 in casa della Roma, con due espulsioni) per chiudere con lo scialbo 0-0 al Maradona col Monza, che non si è trasformato in dramma sportivo grazie al rigore parato da Meret. I campioni d’Italia, senza Meret, Anguissa, Osimhen, Olivera e Natan, devono archiviare in fretta tutte le amarezze e guardare solo avanti, perché tempo per recuperare ce n’è, ma bisogna svoltare adesso.