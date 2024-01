Napoli, il disastro nei numeri della gestione Mazzarri Dopo il cambio allenatore la squadra è peggiorata in tutto: ormai non segna neanche più

Risveglio da incubo per il Napoli: il nuovo anno inizia come peggio non poteva. La crisi nera è ormai certificata: azzurri sconfitti malamente in casa del Torino, scivolati al nono posto in classifica. Superati da Lazio e Roma e con i granata a un punto. Un vero e proprio disastro, che va oltre i risultati. La squadra continua a peggiorare: oltre a un gioco piatto e prevedibile, la condizione fisica sembra di nuovo precaria, e soprattutto si sono persi agonismo e motivazioni. E disastrosa è la gestione Mazzarri: l'allenatore è riuscito nell'impresa di fare peggio di Garcia. La media punti ottenuta è di un solo punto a partita (in 10 gare), con soli 8 gol fatti e 19 subiti. Garcia aveva ottenuto una media di 1.75 punti con 30 gol fatti e 18 subiti (in 16 partite). Nell'era De Laurentiis solo Roberto Donadoni ha avuto un rendimento così basso.

E se i risultati sono eloquenti, i correttivi latitano: il ds Meluso ha definito l'allenatore intoccabile. Mazzarri non ha alcuna intenzione di dimettersi. E anche ipotizzando un cambio di allenatore, non ci sono nomi che potrebbero dare una vera scossa. I tifosi sognano Conte, che ha già rifiutato a suo tempo. De Laurentiis sta valutando il ritiro in vista della Salernitana: decisione che potrebbe arrivare in giornata. Il presidente spera di dare una risposta sul mercato, ma anche in questo caso l'ottimismo latita: l'esordio di Mazzocchi è stato sconvolgente. Espulso per un'entrata killer dopo appena 4 minuti. Il club azzurro insiste per Samardzic, mentre si allontana Dragusin. In ogni caso, nessuno dei nomi trattati sembra poter cambiare gli equilibri. Ecco perché i tifosi sono scioccati ed estremamente preoccupati: nessuno si aspettava di vedere i campioni d'Italia in queste condizioni.