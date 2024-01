Napoli, il ritiro è punitivo: i giocatori hanno provato a mediare La squadra resterà in hotel fino alla gara con la Salernitana

Ritiro punitivo, fino alla gara contro la Salernitana. Dovrebbe essere questo, almeno per il momento, il rimedio alla profonda crisi in cui è piombato il Napoli, che ha chiuso il girone d'andata con poco più della metà dei punti rispetto allo scorso anno, e che ha perso identità e agonismo. Già ieri, subito dopo la sconfitta contro il Torino, la notizia era nell'aria: azzurri in ritiro per provare a ricompattarsi in uno dei periodi più complicati dell'era-De Laurentiis. E adesso tutti gli indizi portano a una conferma: già da stasera la squadra potrebbe andare in ritiro, sarebbe questa la volontà del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che si trova all'estero e dovrebbe rientrare domani in Italia.

Manca ancora un annuncio ufficiale, e non è detto che questo arrivi, ma le indiscrezioni raccolte presso il centro tecnico di Castel Volturno portano in questa direzione: tutti insieme fino al derby con la Salernitana. Intanto il ds Meluso, l'unico a parlare dopo la disfatta di Torino, ha confermato Mazzarri in panchina. Smentite anche le voci di dimissioni dell'allenatore toscano, che ha preso la squadra al quarto posto in classifica e l'ha portata al nono in meno di due mesi. Domenica, dopo il derby con la Salernitana il Napoli dovrebbe partire per l'Arabia Saudita, dove disputerà la Supercoppa, e quindi di fatto il ritiro durerebbe fino a fine competizione. Intanto si confida nel mercato per portare qualche volto nuovo: il club azzurro prova a chiudere per Lazar Samardzic dell'Udinese in tempo per la prossima partita.