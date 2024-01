Squadra in ritiro, De Laurentiis blocca le cessioni e i prestiti Zanoli e Zerbin restano comunque pronti a partire. Demme e Zielinski restano fino alla scadenza

Bloccate, per ora, cessioni e prestiti. De Laurentiis ferma le operazioni: in particolare quella per Zanoli al Genoa e Zerbin al Frosinone. Solo un rinvio, perché la squadra è in ritiro e si vogliono evitare distrazioni. Quando le cose si sistemeranno, si spera già con la Salernitana, se ne riparlerà. Le due uscite sembrano comunque confermate. Gaetano resta se non arriva un secondo centrocampista. Confermato anche Demme, che lascerà il Napoli da svincolato al termine della stagione. Lo stesso farà Piotr Zielinski.