IL PIZZINO SPOT di Urgo: I due inetti Sconcertanti le dichiarazioni di Meluso ma anche le scelte di Mazzarri...

Non vorrei sparare sulla Croce Rossa, ma se Meluso dice che la società ha piena fiducia in un allenatore (Walter Mazzarri) che non sa riconoscere un giocatore chiaramente fuori forma (Giacomo Raspadori) e un altro altrettanto chiaramente demotivato (Piotr Zielinski), anzi si ostina a schierarli, perdendo così numerose occasioni per andare in vantaggio in almeno tre partite di seguito del Napoli, vuol dire che lui non sa fare il suo mestiere più del tecnico stesso. A entrambi chiedo poi quale sia la colpa di Diego Demme (con o senza Lobotka) per tanto ottuso e insopportabile ostracismo.