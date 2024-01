Caos Napoli: non c'è pace per gli azzurri Clima pesante: la squadra è in ritiro, ma fuori non mancano le polemiche. E il mercato latita

Non c'è pace sul Napoli: mentre la squadra prova a risolvere i tanti problemi ricompattandosi nel ritiro di Pozzuoli, altri segnali di inquietudine arrivano dalle stelle azzurre. Stavolta è il turno di Kvaratskhelia, che attraverso il suo agente Mamuka Jugeli lancia messaggi a De Laurentiis: "Khvicha non ha limiti, può solo migliorare. Ho avuto contatti con tanti club, Psg, Real, Barcellona e Manchester, ma mi chiedo se De Laurentiis lo lascerà andare via. Tutto avverà a tempo debito - ha concluso - perché Kvara è un giocatore eccezionale ed è tra i primi tre al mondo". Parole che sembrano arrivare da un altro pianeta, visto che il rendimento del georgiano in questa stagione - e in particolare nelle ultime partite - è assai deludente.

Evidentemente si tratta di segnali per ottenere il famoso rinnovo, annunciato quasi un anno fa: su questo aspetto non si può dare torto all'entourage del calciatore. Kvaratskhelia guadagna poco più di un milione a stagione, la metà di Demme, uno dei giocatori meno utilizzati. Da tempo l'attaccante si aspetta un adeguamento da De Laurentiis, che intanto prosegue le sue vacanze in Spagna e rientrerà venerdì. Ecco perché le trattative di mercato potrebbero subire un rallentamento, anche se Samardzic dell'Udinese resta vicino. Sabato contro la Salernitana Mazzarri dovrà rinunciare a Osimhen e Anguissa, impegnati in Coppa d'Africa, e lo squalificato Mazzocchi. Infortunati Olivera, Natan e Meret, mentre Ostigard è rientrato in gruppo.