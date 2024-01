Sfuma Dragusin, ha scelto il Tottenham: 30 milioni più bonus Il difensore del Genoa andrà al Tottenham

Inutile il rilancio di ieri, per Radu Dragusin si sta per concretizzare il passaggio al Tottenham, che ha messo il centrale rumeno tra le proprie priorità di gennaio e sta per ottenere il secondo grande acquisto del mercato invernale, dopo Werner. Gli Spurs l'hanno spuntata alzando l'offerta a 30 milioni più bonus e il prestito di Spence, che deve ancora dire sì.