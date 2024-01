IL PIZZINO SPOT di Urgo: Quello esiliato Con Garcia il cammino del Napoli era meno disastroso ma non sarà richiamato da De Laurentiis...

I conti sono presto fatti. Tra partite "difficili", squadre chiuse, gol mancati o annullati, arbitraggi puntualmente contro, infortuni, coppe d'Africa e meritate espulsioni il buon Walter Mazzarri procede con il passo spedito della...retrocessione. Almeno quello di Rudi Garcia era sì un po' lento e altezzoso ma si addiceva alla "nobiltà" del personaggio e al suo fascino tutto francese. E io che me la sono presa a morte con lui. Stupido e incompetente che sono. Era tutta una tattica, sennò che grandeur sarebbe? Ora non resta che domandarsi se sarà richiamato o resterà esiliato. Per me la seconda.