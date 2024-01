Napoli: non solo la Premier, c'è anche la Juventus su Samardzic L'ex Giuntoli si inserisce nello scenario della trattativa per arrivare al centrocampista

Quello che si prefigurava come il secondo colpo in entrata per la sessione invernale di calciomercato sembra ormai allontanarsi decisamente dai radar azzurri: Lazar Samardzic, dopo le sirene provenienti dalla Premier League, in particolar modo legate all'interesse del Brighton di Roberto De Zerbi, appare vicino alla Juventus. Il club bianconero ha operato il sorpasso nelle scorse ore. Ci sarebbe ormai l'accordo tra la Juve e l'entourage del centrocampista serbo, guidato dal padre. Da vicinissimo all'Inter nella sessione estiva con visite mediche sostenute per poi restare a Udine a vicino al Napoli, ma con una virata improvvisa direzione Torino. Nello scenario c'è da una parte l'intesa tra l'ex direttore sportivo dei partenopei, Cristiano Giuntoli, con Samardzic, dall'altra l'accordo, ormai raggiunto da giorni, tra Aurelio De Laurentiis e la proprietà dell'Udinese sulla base di 20 milioni di euro più 5 di bonus.

Pista Barak, rinnovo per Politano

C'è, però, un nome nuovo in chiave Napoli: Antonin Barak dalla Fiorentina. Il centrocampista, classe '94, in maglia viola non ha trovato la continuità espressa per soluzioni nel biennio con l'Hellas Verona dal 2020 al 2022. Verso la sfida con la Salernitana Walter Mazzarri potrebbe presentarsi, comunque, senza novità offerte dal mercato. L'unica pedina inserita a gennaio, Pasquale Mazzocchi, sconterà il turno di squalifica rimediato all'Olimpico-Grande Torino per il rosso diretto con richiamo al VAR determinato dal fallo su Valentino Lazaro. Sul tema rinnovo si prospetta quello di Matteo Politano. Allontanata la prospettiva Saudi League e Al-Shabab, il capitolino resterà in azzurro con un prolungamento fino al 2027.