Napoli: spunta Traorè. Le ultime da Castel Volturno Un difensore resta lontano dal gruppo: solo lavoro personalizzato in campo

Lazar Samardzic verso la Juventus, virata su Hamed Junior Traorè: ecco la nuova prospettiva nella sessione invernale di calciomercato per il Napoli. Quando sembrava davvero vicino alla definizione dell'affare con l'intesa raggiunta tra i club, tra il presidente Aurelio De Laurentiis e la proprietà dell'Udinese sulla base di 20 milioni di euro più 5 di bonus, e con gli ultimi dettagli da definire con l'entourage di Samardzic per l'ingaggio, prima le sirene della Premier League con il Brighton di Roberto De Zerbi, poi con forza l'ingresso della Juve nello scenario con l'ex direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, pronto a puntare sulla qualità del serbo per il centrocampo bianconero, ma non subito, bensì a giugno. Per gennaio la Juventus appare orientata a inserire solo Tiago Djalo in difesa per la corsa Scudetto. Cambio di programma e il Napoli sembra deciso sul profilo di Traorè. L'ivoriano, classe 2000, jolly offensivo, cresciuto nell'Empoli, protagonista con il Sassuolo dal 2019 al 2023, è reduce dall'avventura in Premier con il Bournemouth, condizionata da diversi stop e la dirigenza partenopea lavora per la formula del prestito e superare la concorrenza di Roma e Milan.

Marinelli per la sfida Napoli-Salernitana

Allenamento mattutino con riscaldamento, torello, esercizi di rapidità e lavoro tecnico-tattico sul campo 2 del training center di Castel Volturno. Lavoro personalizzato in campo per Mathias Olivera con il rientro in gruppo confermato per Gianluca Gaetano. La gara contro la Salernitana, in programma sabato (ore 15) al "Maradona" sarà diretta da Livio Marinelli della sezione di Tivoli coadiuvato dagli assistenti, Alessandro Lo Cicero della sezione di Brescia e Valerio Vecchi della sezione di Lamezia Terme, con Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido quarto ufficiale. Al VAR ci saranno Marco Di Bello della sezione di Brindisi e Daniele Chiffi della sezione di Padova.