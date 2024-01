IL PIZZINO SPOT di Urgo: Non è vero Dopo Torino-Napoli ci sono alcune verità da enunciare

Dopo Torino-Napoli ci sono alcune verità da enunciare. Non è vero che Meret danneggia la squadra, lo fanno già benissimo gli altri calciatori da soli. Non è vero che Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus e Rui sono insuperabili difensori, lo erano solo ai nostri occhi. Non è vero che Lobotka è il miglior centrocampista del mondo, piuttosto un cinghialotto in lìbera uscita per la capitale. Non è vero che Kvaratskhelia è il nuovo George Best, a meno che non diventi femminaiuolo e alcolista. Non è vero che Raspadori e il Cholito valgono Osimhen, era vero quando un signore dava valore a loro come a tutti.