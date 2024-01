Samardzic, il pericolo è il padre: fece saltare affare con Inter Accordo difficile, ma non è ancora del tutto sfumato

Samardzic diviso tra Napoli e Juventus. In questa vicenda di calciomercato fatta di amici di ieri e avversari di oggi, però, c’è anche una variabile: mister Mladen.

Il padre di Lazar. L’uomo che ha fatto saltare la trattativa con l’Inter ad agosto dopo le visite mediche, cioè a un passo dall’annuncio e dalla presentazione ufficiale (per intenderci). Il Napoli non ha ancora trovato l’accordo con Samardzic senior - soliti aspetti legati ai diritti d’immagine e alle commissioni - ed è per questo che la scorsa settimana sono stati riallacciati i contatti con la Juventus