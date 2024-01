De Laurentiis torna dalla Spagna: dirigerà il mercato in prima persona Il presidente proverà a prendere un rinforzo entro la Supercoppa, che inizia giovedì

Ieri alla squadra sono state concesse un po’ di ore d’aria: tutti a casa, dalle rispettive famiglie, dall’allenamento al centro sportivo di Castel Volturno alla cena delle 20 all’hotel Serapide di Pozzuoli.

Oggi, intanto, il presidente rientra a Napoli dalla Spagna, a cavallo tra un mercato scritto e diretto in prima persona e il viaggio a Riyad per la final di Supercoppa. E troverà una città tutta grigia: per il clima e per il calcio. Erano altri derby, quelli dei cieli azzurri.