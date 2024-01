Zanoli ad un passo dalla Salernitana: vicina la cessione in prestito Il club granata insiste per il terzino, che si allontana dal Genoa

Non solo Niccolò Pierozzi per la corsia destra della Salernitana. Dopo aver ufficializzato il terzino della Fiorentina, il club campano, molto attivo sul mercato, è oramai in pole position per quanto riguarda la trattativa con il Napoli per Alessandro Zanoli, esterno classe 2000 che completerebbe la fascia dei granata per la seconda parte della stagione.

Fumata bianca vicina.

La trattativa per il suo trasferimento in prestito alla corte di Filippo Inzaghi si dovrebbe sbloccare nel corso delle prossime ore, con il giovane di proprietà del Napoli che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio e cerca dunque di approdare altrove per ritagliarsi maggiore spazio e non perdere l'intero anno senza giocare con continuità. Il tutto, al netto di altre piste che la Salernitana nelle ultime ore si è comunque tenuta aperta.

I numeri di Zanoli.

Fino a oggi Zanoli ha messo insieme soltanto 6 presenze tra campionato, Champions League e Coppa Italia, mentre nella passata stagione, con la maglia della Sampdoria, dopo il trasferimento durante il mercato invernale, ha giocato tutte le partite da gennaio in poi, segnando due gol con i blucerchiati.