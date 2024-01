Olivera tenta il rientro per la Supercoppa Oggi contro la Salernitana Mazzarri conta gli assenti: saranno cinque

Nella giornata di vigilia di Napoli-Salernitana il Napoli di Walter Mazzarri si è allenato ieri pomeriggio all’SScn Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro i granata di oggi allo Stadio Maradona alle ore 15. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Di seguito esercizi di rapidità e lavoro tecnico tattico. Chiusura di seduta con partitina a camporidotto. Olivera ha svolto allenamento personalizzato in campo e proverà il rientro per laprossima settimana, in tempo per la Supercoppa. L’obiettivo è tornare quantomeno disponibile. Oggi, dopo la partita (salvo cataclismi sportivi) la squadra interromperà ilritiro per trascorrere la serata con le proprie famiglie. Domani, poi la partenza per l’Arabia Saudita, dove giovedì ci sarà l’esordio contro la Fiorentina.