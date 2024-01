Niente pienone al "Maradona" per il derby: 40mila spettatori Mazzarri ha chiesto l'aiuto dei tifosi per uscire dalla crisi

Oggi pomeriggio alle 15 il Napoli scenderà in campo nel derby contro la Salernitana, una partita importantissima alla luce del periodo a dir poco delicato che sta attraversando la formazione di Walter Mazzarri. L’allenatore in conferenza stampa ha chiesto l’aiuto dei tifosi: «Sostenete la squadra fino al 95’». Ma il popolo stavolta non risponde presente appieno. Stando agli ultimi dati arrivati nella giornata di ieri, infatti, è probabile che non ci sarà il sold-out, al Maradona dovrebberoesserci meno di quarantamila spettatori. Ci sarà comunque una buona cornice di pubblico, complice anche la considerevole fetta di abbonati (circa 23.500) che come sempre garantiranno la loro presenza.