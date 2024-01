Rrahmani: "Questo gol è una gioia enorme. Una vittoria che ha grande valore" Il difensore ha deciso il derby con la Salernitana

"C'è tanta intensità in questa vittoria, ha un valore molto importante". Amir Rrahmani è stato l'uomo del match, in un pomeriggio che resterà di certo nella sua memoria dopo la rete nel recupero.

"E' stato un gol che ci ha dato una gioia enorme. Ho visto la palla arrivare da una sponda di Demme e appena ho stoppato ho girato in porta senza pensarci due volte. E' andata bene e ci voleva questo successo dopo tante difficoltà".

"Per noi è fondamentale reagire, essere campioni d'Italia e dover attraversare momenti così delicati non è semplice, abbiamo dimostrato di avere lo spessore per reagire"

"Sicuramente il ritiro è stato importante, non siamo certo felici di come stanno andando le cose, ma speriamo che sia il primo passo per riprendere la strada giusta"

Sulla sua emozione personale: "Il 13 gennaio mi porta fortuna. Ho segnato anche alla Juve l'anno scorso in questa data. Di certo fare gol è sempre una felicità, ma averlo realizzato oggi è un segnale di grande importanza per me e per la squadra. La volontà è quella di ripartire da qui per dimostrare il nostro vero valore"