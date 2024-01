Mazzarri: "E’ stato il successo del gruppo. Il ritiro si è rivelato importante" L'allenatore torna a respirare: "Godiamoci questa vittoria, era fondamentale"

"E' stata la vittoria del gruppo". Walter Mazzarri esprime la sua soddisfazione dopo il successo del Napoli sulla Salernitana.

"Oggi ho rivisto lo spirito giusto dei ragazzi, il ritiro è stato importante anche per ritrovare gioco e compattezza".

"La partita è stata combattuta e difficile. La Salernitana si è chiusa bene ed è ripartita in contropiede. Sono ben messi in campo e noi, nonostante stessimo comandando la partita, siamo stati penalizzati alla loro prima uscita in ripartenza"

"Siamo comunque rimasti calmi e non ci siamo demoralizzati, nonostante avessimo subìto una bella botta. Abbiamo continuato a giocare e nel complesso è stata una vittoria meritata"

"E' stata una gara giocata col collettivo, chi è entrato ha dato una grande mano, tutti hanno contribuito a questo successo di squadra: Abbiamo creato diverse palle gol, il possesso palla è stato costante ed ho visto quello che sa esprimere questo gruppo"

"Purtroppo la parentesi triste di Torino ha condizionato l'umore e la situazione, perchè poco prima col Monza avevamo fatto una prestazione di qualità"

"Oggi ho visto un Napoli compatto che ha concesso pochissimo e creato molto. Loro hanno segnato un gol bellissimo, però siamo stati bravi a non disunirci e rimontare con merito"

"Adesso andremo a giocare la Supercoppa, ma ci penserò da domani. oggi ci gosiamo questa vittoria perchè per noi era fondamentale conquistare i tre punti in un momento così delicato"