Il gol al 96' spegne la contestazione del "Maradona" Il Napoli si è salvato all'ultimo secondo. Rrahmani: "Sarà un anno difficile"

Ci è mancato poco. Il “Maradona” stava preparando una forte contestazione: questo quando la partita era sull’1-1 e tutto faceva pensare che questo sarebbe stato il risultato finale. Poi ci ha pensato Rrahmani e il suo gol in mischia a sistemare le cose e a evitare il peggio. Intanto i tifosi già avevano iniziato la contestazione, col ritorno dei cori contro De Laurentiis, che partivano dalle due curve. Ma già a inizio match c’era stato un chiaro avviso, sempre da parte della Curva B. Striscione contro i giocatori: «Chi non se la sente saluti con dignità. Vogliamo solo chi ha orgoglio, ambizione e rispetto per la città». La firma è degli Ultras 72. Un chiaro segnale di come le voci sui malumori negli spogliatoi siano ormai arrivate chiaramente anche ai supporters. Va detto, però, che per tutta la durata della partita c’è stato sostegno continuo da parte di tutto lo stadio. La vittoria concede un po’ di ossigeno, e forse un po’ di fiducia in vista dell’imminente Supercoppa.

Tuttavia, nessuno deve farsi illusioni. Sarà una stagione difficile e lo sa bene l’uomo partita Amir Rrahmani, che ha segnato il suo primo gol in questo campionato. «C’è di tutto dentro questa vittoria, tensione e situazioni non facili, ritrovarsi da essere campioni d’Italia a fare questi risultati non è semplice. Ormai quest’anno sarà così, anche oggi abbiamo sofferto molto subendo gol, ma fortunatamente l’abbiamo ribaltata. Siamo felici del risultato, speriamo di avere questa fortuna anche in futuro». Il difensore ha segnato un gol rocambolesco. «La palla è arrivata non pulita, l’ho stoppata e ho calciato in porta senza pensarci troppo». Sul ritiro dei giorni scorsi: «Ho visto i miei compagni non felici del ritiro perché siamo rimasti lontani dalle famiglie, spero che ci sia servito per non ripeterlo più. Dobbiamo fare risultati, giocando meglio.

INFORTUNIO?PER?CAJUSTE. Infortunio muscolare per Cajuste, che sarà sottoposto a esami. Lui e Kvara, diffidati e ammoniti, salteranno la Lazio il 28 gennaio. Affaticamento per Zielinski, che ieri non ha preso parte al match.