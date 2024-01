Zanoli alla Salernitana, De Laurentiis vuole Barak subito Tutto pronto per il trasferimento del terzino destro in granata. Chiesto il centrocampista viola

La sfida di ieri tra Napoli e Salernitana è stata anche l’occasione per chiudere il prestito di Alessandro Zanoli alla Salernitana. Scambio di documenti prima della partita, col giocatore che andrà in granata in prestito secco, fino al termine della stagione. Superate le resistenze del calciatore, già cercato da De Sanctis prima dell’arrivo di Sabatini, ma che aveva rifiutato. Poi l’avvicinamento del Genoa, ma l’affare sfumato per Dragusin ha indotto il Napoli a insistere con Zanoli per convincerlo: più conveniente allacciare rapporti positivi con la Salernitana, anche perché al Napoli potrebbe interessare Tchaouna per la prossima stagione. Zanoli già da oggi sarà di fatto un giocatore granata, e non prenderà parte alla Supercoppa.

Aurelio De Laurentiis, rientrato dalla Spagna dove era in viaggio per motivi personali, insiste per chiudere a stretto giro due acquisti. Chiesto ancora Barak alla Fiorentina: la formula è il prestito con diritto di riscatto, anche se il club viola vorrebbe inserire un obbligo. Il Napoli insiste, e prova ad alzare l’offerta sia del prestito oneroso che dell’eventuale riscatto. Barak fu portato in Italia da Meluso ai tempi del Lecce: il ds si sta spendendo per il suo arrivo. Difficile che l’affare possa chiudersi prima della Supercoppa, visto che giovedì a Rhiad si sfideranno proprio Napoli e?Fiorentina. Si attende, invece, l’arrivo di Adam Traoré per le visite mediche. Il centrocampista offensivo è atteso a Roma tra oggi e domani. Definito il prestito dal Bournemouth con diritto di riscatto a 25 milioni. Tuttavia il Napoli vuole vederci chiaro con le condizioni fisiche del giocatore. Le visite non saranno la solita formalità.