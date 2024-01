Napoli, contro la Lazio il 28 gennaio senza Cajuste e Kvaratskhelia I due diffidati saranno squalificati per il campionato, ma potranno giocare giovedì in Supercoppa

Si ferma qui, almeno per ora, il campionato del Napoli. La squadra azzurra, che giovedì sarà impegnata nella semifinale di Supercoppa in Arabia contro la Fiorentina, salterà il prossimo turno in Serie A. La trasferta col Sassuolo sarà recuperata il 28 febbraio alle 18. Per quanto riguarda il campionato, il Napoli tornerà in campo domenica 28 gennaio, in casa della Lazio. La partita è fissata per le ore 18. Mancheranno i due squalificati, che saranno Cajuste e Kvaratskhelia. I due azzurri erano diffidati e sono stati ammoniti. Potranno comunque giocare in Supercoppa a causa del cambio di regolamento "last minute" della scorsa settimana. Quindi per il Napoli ci saranno due trasferte consecutive, quindi, più la sosta. Per tornare al “Maradona” i tifosi dovranno aspettare il 4 febbraio, contro il Verona.