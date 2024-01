Coppa d'Africa, Osimhen in gol con la Nigeria: ma arriva solo un pareggio L'attaccante del Napoli si "divora" il gol della vittoria

Victor Osimhen non basta alla Nigeria per conquistare la prima vittoria in coppa d’Africa contro la Guinea Equatroriale. All’Olympic Stadium “Alassane Ouattara” di Ebimpé, nel primo turno del girone A, finisce 1-1 e i gol arrivano tutti nel primo tempo. Sblocca il match Iban Salvador al 36’ su perfetto assist in area di Jose Machin. Due minuti dopo ci pensa il bomber del Napoli a rimettere tutto in parità piazzando la palla in rete di testa a porta vuota. Nella ripresa il milanista Chukwueze prende infatti il posto di Simon per dare più peso all’attacco nigeriano, ma le sue giocate non bastano a ribaltare il risultato nonostante il forcing finale.

OGGI?GIOCA? ANGUISSA. Alle 18 esordisce il Camerun di Anguissa, che sfiderà la Guinea.