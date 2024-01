IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il male oscuro Resta incomprensibile la protesta della Salernitana sull'arbitraggio del derby

Sono indignato con i vertici societari e tecnici della Salernitana. Deve allignare lì un male oscuro, anche in chi, come il presidente Iervolino, dichiara di essere da sempre tifoso del Napoli. Dire che l'arbitraggio di Napoli-Salernitana era stato "scandaloso" e che ci si riservava di "chiedere i danni", è l'esatto opposto della verità, tanto più se non si sono usati gli stessi toni per torti ben più gravi subiti in "altre" sfide. Il rigore assegnato dal VAR agli azzurri è solo giusto - per quanto non richiesto (dal Napoli) - e Demme non fa alcun fallo nel gol vittoria di Rrahmani. Punto