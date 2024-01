IL PIZZINO SPOT di Urgo: Lo spirito del Natale Nel dopo Salernitana chiedo a quale spirito facesse riferimento il riesumato coach del Napoli...

Nella conferenza post-partita di Napoli-Salernitana, Walter Mazzarri ha dichiarato: "Abbiamo ritrovato lo spirito". Avendo guardato l'intera partita con relativo sussulto finale, mi chiedo a quale "spirito" facesse riferimento il saggio e riesumato coach di San Vincenzo. A quello buono a preparar dolci o ad alzare il gomito di certo no, entrambi arrecherebbero più danni che vantaggi. Non di certo a una realtà immateriale e trascendente, si scende in campo per pugnare non per pregare. Sarà di certo a quello natalizio di dickensiana memoria, un Napoli così "serafico" e "buono" io non l'ho mai visto.