Napoli da 6 volti nuovi: la prospettiva di mercato verso la Supercoppa Final Four di Riad come l'opportunità di riscatto completo per il gruppo azzurro

La Supercoppa come l'occasione del rilancio utile per mettersi davvero alle spalle la crisi di risultati: Aurelio De Laurentiis ha raggiunto Riad. È la vigilia della semifinale tra il Napoli e la Fiorentina con la gara in programma domani con calcio d'inizio alle 20. Il presidente guarda alla Supercoppa, ma pensa anche al futuro della rosa e apre allo scenario di rivoluzione con 6 volti nuovi. La necessità di un cambio di passo netto con una prospettiva nuova su più livelli: ADL carica l'ambiente verso la sfida contro i viola per una Supercoppa da Final Four e che vede il Napoli chiamato a onorare il tricolore conquistato nel 2023.

Ngonge con Traorè, chance Barak

Occhio al campo, sprint di mercato, come indicato dal presidente nelle ultime ore. Cyril Ngonge segue il percorso di Hamed Junior Traorè, saluta il Verona e sarà il terzo profilo in entrata nella sessione invernale, aperta con l'arrivo di Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana. Per arrivare ai 6 acquisti immaginati dalla presidenza mancano altre 3 pedine: c'è sempre Antonin Barak nei radar azzurri. Riad può essere l'occasione giusta per un nuovo contatto tra le parti con il classe '94 da soli 220 minuti fin qui in campionato con la Fiorentina. Sguardo poi su un difensore e un mediano, sempre in attesa dei rientri dalla Coppa d'Africa per un gruppo che può uscire rigenerato nel mese di gennaio, ma tanto passerà anche per i risultati.