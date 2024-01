Napoli, Mazzarri: "Qui con un morale diverso e utile per la Supercoppa" Il tecnico azzurro ha presentato la semifinale con la Fiorentina in compagnia di Simeone

"Non dobbiamo pensare al mercato. Dobbiamo pensare solo a domani e alla finale in caso di vittoria contro la Fiorentina". Così Walter Mazzarri ha presentato la semifinale di Supercoppa Italiana. Domani (ore 20) a Riad il Napoli affronterà la Fiorentina: "Spero di lanciare questo massaggio anche ai ragazzi. - ha spiegato il tecnico azzurro - Sicuramente veniamo da una vittoria importante perché eravamo reduci dalla brutta prestazione di Torino, ma anche da gare in cui avevamo ottenuto meno di quanto meritato. C'è un morale diverso e utile per la Supercoppa e poi per le sfide che avremo successivamente".

Il tecnico: "Ci vuole la convinzione espressa fino a pochi mesi fa"

"Cajuste dovrebbe provare e dovrebbe farcela, pare che Zielinski stia meglio, mi sembra che Demme abbia avuto uno stiramento al polpaccio, ma ieri non si è allenato. - ha aggiunto Mazzarri - La finale persa nel 2012? Non mi piace parlare del passato, ma fu una finale particolare. Parliamo di oggi. È un Napoli diverso con la società sempre in Europa, reduce da uno Scudetto vinto dopo 33 anni. Ci vorrà una partita piena di convinzione, quella convinzione dominante fino a pochi mesi fa. Simeone gioca? Lo lascio fuori perché ha parlato male. - scherza - Vedrete domani la formazione. È chiaro che Giovanni è tra i candidati per una maglia da titolare. Il sistema di gioco? Arriviamo dal viaggio e da alcuni allenamenti. È vero che abbiamo provato qualcosa da inserire a gara in corso, ma per cambiare un sistema di gioco occorre tempo. Credo che resteremo con le soluzioni dell'ultimo periodo".