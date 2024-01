Napoli, Simeone: "A disposizione del gruppo e del mister per ogni soluzione" Il tecnico azzurro ha presentato la semifinale con la Fiorentina in compagnia di Mazzarri

"Daremo il massimo per centrare la continuità, utile in questa fase della stagione". Così Giovanni Simeone ha presentato la semifinale di Supercoppa Italiana. Domani (ore 20) a Riad il Napoli affronterà la Fiorentina e l'attaccante vivrà da ex la sfida: "La tripletta contro il Napoli di Sarri? Chiaro che quello fu un momento importante della mia carriera, ma non devo vivere la gara con la Fiorentina per rispondere a quel momento in cui ero avversario del Napoli. - ha spiegato Simeone - Già l'anno scorso penso di aver contribuito allo Scudetto. Dobbiamo alla partita, a quanto vale la prossima partita. La Fiorentina gioca bene, sta bene in classifica, è una buona squadra e dovremo togliere la possibilità di tener palla. Ci vorrà tanto spirito di squadra. Non dovremo pensare all'io, ma al noi. Questo aspetto ci dovrà caratterizzare".

"Kvara utile in tutti i ruoli"

Cosa sento in questo momento? Continuo a scrivere le mie note, mi aiuta tantissimo a trovare fiducia e a sentirmi parte del gruppo e in fiducia con la voglia di fare giocate importanti per essere utile a tutti. Sarà difficile domani, sento tante cose, ma il mister mi aiuta sempre a migliorarmi. - ha aggiunto Simeone - Per un attaccante fare gol è molto importante e speriamo che i prossimi saranno utili per vincere la partita. Kvara? Può essere una possibilità averlo alle spalle della punta. Io proverò comunque ad adattarmi sempre al sistema di gioco e alle soluzioni. Un giocatore alle spalle o esterno con le qualità di Kvara va sempre bene".

"Il ritiro è stato utile, non abbiamo parlato con il presidente"

"Quando si parla di ritiro sembra una cosa brutta, ma è buona forma per tornare a stare insieme e consente di capire che siamo tutti sulla stessa barca. Non abbiamo parlato con il presidente, lavoriamo in silenzio e al massimo per stare uniti. Quanto meno si parla e meglio è. Sarà difficile, daremo il massimo con la Fiorentina".