Napoli: ecco Traorè. Due pedine lontane dal gruppo verso la Fiorentina Terzo giorno di lavoro a Riad. È la vigilia della semifinale della Supercoppa Italiana

Il Napoli ha ufficializzato l'arrivo di Hamed Junior Traorè dal Bournemouth con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'ivoriano, classe 2000, cresciuto nell'Empoli dopo il quadriennio 2019-2023 vissuto da protagonista in maglia Sassuolo. Il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, poi il comunicato ufficiale da parte del Napoli, che ha comunicato anche la cessione di Alessandro Zanoli alla Salernitana con la formula del prestito fino al 30 giugno 2024.

Demme e Olivera da solo personalizzato in campo

Si è chiuso il terzo giorno di allenamenti a Riad per il Napoli con una seduta serale alla vigilia della semifinale della EA Sports FC Supercup contro la Fiorentina, in programma domani (ore 20 italiane) al Al-Awwal Park Stadium. Riscaldamento e torello per il gruppo azzurro, poi da lavoro tecnico-tattico e partitina finale. Diego Demme e Mathias Olivera hanno svolto solo personalizzato in campo e restano, quindi, distanti dalla condizione utile per essere davvero a disposizione di Walter Mazzarri.