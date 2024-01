IL PIZZINO SPOT di Urgo: Solite sceneggiate La polemica per il penalty assegnato a Simeone: non è certo un "rigore assurdo"

Al giornalista Paolo De Paola, ex direttore di importanti testate sportive e insignito nella sua carriera di ben dieci prestigiosi premi, che, a proposito della massima punizione assegnata al Napoli allo scadere del primo tempo contro la Salernitana, ha parlato di "rigore assurdo" e di "solita sceneggiata di Simeone", mi pregio di ricordare un penalty assegnato alla Juventus contro l'Inter per un tocchetto, fortuito più che inavveduto, sotto la pianta del piede di un bianconero, tanto al limite dell'area che sembrava proprio fuori, che non mi sembra destò in lui tanta acrimoniosa indignazione.