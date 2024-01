Zerbin show con la difesa a tre: il Napoli vola in finale di Supercoppa Gli azzurri stendono la Fiorentina col nuovo modulo. Gol di Simeone e doppietta del neo entrato

Il Napoli è la prima finalista di Supercoppa. Nella notte di Ryadh, contro la Viola, la semifinale di EA Sports FC Supercup finisce 3-0 per noi e non c'è discussione. Gli azzurri scandiscono tutte le lettere del successo. Dalla A di Arabia, alla Z di Zerbin, c'è dentro l'alfabeto del trionfo. La sfida la apre il Cholito che guarda in faccia al suo passato fiorentino e sciacqua i panni nell'Arno. Il lancio delizioso è di Juan Jesus che dimostra cosa significa nascere brasiliano. Il diagonale di Simeone è da bomber di razza. La sfida la apriamo così e la teniamo sempre stretta con l'elasticità del mastice e la solidità del cemento. Fino a chiuderla con la potenza dell'acciaio. Il minuto 81' non se lo scorderà più Alessio Zerbin che entra e diventa Lawrence d'Arabia con una doppietta da mille e una notte. Prima una spaccata di sinistro con impeto da stunt man, poi un destro dinamite che fa esplodere Mazzarri e la panchina azzurra. Andiamo in finale sul tappeto volante. Nel cielo di Ryadh, come per magia, spunta il Sole a mezzanotte...

NAPOLI: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus Mazzocchi (81' Zerbin), Lobotka, Cajuste (77' Gaetano), Mario Rui (72' Ostigard), Politano (72' Lindstrom), Kvaratskhelia (72' Zielinski), Simeone. All. Mazzarri

FIORENTINA: Terracciano, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi (67' Parisi), Arthur, Duncan, Ikoné (57' Nzola), Bonaventura, Brekalo (57' Sottil), Beltran. All. Italiano

Arbitro: La Penna di Roma

Marcatori: 22' Simeone, 84' Zerbin, 87' Zerbin

Note: al 44' Ikone ha tirato alto un rigore. Ammonito Biraghi.