Zerbin: "E’ stata una notte da sogno" Show dell'esterno in Supercoppa, che segna i suoi primi gol col Napoli con una doppietta

"E' stata una notte da sogno". Le mille e una notte di Alessio Zerbin sono racchiuse in 10 minuti di assoluta magia. Entrato all'81esimo ha segnato la sua prima doppietta al Napoli. Una partita che resterà sempre nella memoria e nell'album dorato dei ricordi più suggestivi.

"Devo dire che non ci ho pensato tanto quando sono entrato in campo. Ho dato tutto quello che avevo e mi sono trovato lì al momento giusto"

"Sinceramente non me l'aspettavo un simile exploit, mi sembra di vivere un sogno. Sono i miei primi gol con il Napoli e sono arrivati in un momento importante".

"Il primo gol probabilmente mi ha dato una sveglia e una enorme carica che poi mi ha spinto ad inserirmi in progressione sull'azione della secoda rete. A volte l'incoscienza aiuta, questa serata è stata davvero stupenda "