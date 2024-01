Mazzarri: "Bella risposta del gruppo, il cambio modulo era necessario" L'allenatore del Napoli ha conquistato la finale di Supercoppa: lunedì contro Inter o Lazio

"E' stata una bella risposta del gruppo, in passato abbiamo pagato episodi non fortunati e non meritavamo certe sconfitte. Questa sera il successo è giusto e sono contento per i ragazzi". Walter Mazzarri analizza il successo azzurro nella semifinale di Supercoppa.

"La Fiorentina è un avversario forte e organizzato. Ho guardato la partita che avevano giocato in campionato al Maradona, dove hanno vinto. Lì il Napoli era al completo eppure si è dovuto piegare al loro possesso palla soffrendo tanto"

"Per questo motivo ho ritenuto più adeguato dare più protezione alla squadra sul loro palleggio cercando di capire il metodo per poterli mettere in difficoltà. E' andata bene e sono soddisfatto di come i miei uomini hanno saputo interpretare la partita"

Sul cambio modulo: "Io sono sincero quando dico che ho studiato e ammirato il gioco di Spalletti. La mia idea resta quella di riproporre quel tipo di manovra, anche se per giocare 4-3-3 bisogna avere calciatori adatti a quella veste tattica, e per tenere la linea difensiva alta c'è bisogno di giocatori rapidi come si è rivelato l'anno scorso Kim"

"Questa sera ho cambiato modulo per assecondare le caratteristiche degli uomini che avevo a disposizione, perchè abbiamo ancora una situazione di emergenza. Il cambiamento ha funzionato bene e questa significa che questa squadra avrà maggiori soluzioni tattiche da poter utilizzare nel prosieguo della stagione"

Sulla serata magica di Zerbin: "Per me ha delle doti eccellenti. Poi purtroppo in Italia soffriamo di esterofilia e si guarda poco in casa nostra. Zerbin è un talento, deve solo migliorare un pochino davanti alla porta e già negli utlimi tempi ha fatto passi da gigante perchè già in alcuni episodi recenti ha avuto la possibilità di andare a rete.

"Sono felice per lui come sono contentissimo per Simeone, un attaccante che al di là del gol è generoso, un ragazzo stupendo, sempre positivo con i compagni. Un calciatore che ogni allenatore vorrebbe avere con sè"