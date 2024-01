Osimhen vince con la Nigeria. Anguissa in campo con il Camerun In Coppa d'Africa prima vittoria per l'attaccante del Napoli

Colpo della Nigeria. La squadra di Peseiro, dopo il deludente pari all’esordio contro la Guinea Equatoriale, si riscatta battendo i padroni di casa della Costa d’Avorio nel match valido per il secondo turno del Gruppo A. Partita molto equilibrata, decisa da un rigore procurato da Osimhen (nella foto) e trasformato da TroostEkong, ex difensore dell’Udinese. Novanta minuti per Ndicka, mentre l’attaccante del Napoli è uscito a due minuti dalla fine. Chukwueze ha giocato 72’, Lookman è rimasto in campo 7’ in più. Per Kouame invece poco più di un’ora di gioco (67').

OGGI GIOCA ANGUISSA. Si infiamma il girone C con la sfida tra le due formazioni che dovrebbero, verosimilmente, contendersi il primo posto. I campioni in carica del Senegal non hanno sbagliato nella prima giornata, mentre il Camerun di Anguissa ha portato via solo un misero pari con la Guinea. Si gioca alle 18.