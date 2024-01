IL PIZZINO SPOT di Urgo: Come la Juve Pur in assenza di sette giocatori gli azzurri hanno dato la chiara impressione di un gruppo solido

Il Napoli visto contro la Fiorentina - la sua bestia nera - a Riyad ha detto in sostanza tre cose. Per la prima volta quest'anno la squadra ha saputo fare di mecessità virtù, adattandosi all'avversario con umiltà e una buona dose di coraggio. Pur in assenza di ben sette giocatori (tra titolari e riserve) della formazione delle meraviglie che fu, gli azzurri hanno finalmente dato la chiara impressione di un gruppo solido. Le statistiche hanno detto che il Napoli ha corso di più e meglio dei suoi avversari, concedendo loro un solo tiro in porta. Se non era la Juve di Max Allegri poco ci mancava.