Ngonge e Traoré arrivati in Arabia: uno dei due può debuttare contro l'Inter Mazzarri avrà subito a disposizione i due nuovi acquisti. Da valutare l'ivoriano

Hamed Junior Traorè è stato il secondo colpo del Napoli in questo mercato invernale e ieri è arrivato anche il terzo con l'annuncio di Cyril Ngonge. Sia il centrocampista prelevato dal Bournemouth che l'attaccante acquistato dall'Hellas Verona si sono subito messi in viaggio per l'Arabia Saudita e hanno raggiunto la squadra a Riad per la finale di Supercoppa Italiana.

E contro l'Inter uno dei due potrebbe anche già debuttare. Nelle ultime ore il Napoli ha accolto nel suo quartier generale di Riad anche i due ultimi acquisti, Hamed Traorè e Cyril Ngonge, arrivati in Arabia Saudita nella serata di ieri. Se l’ex Sassuolo e Bournemouth potrebbe finire semplicemente in panchina nella finale contro l’Inter di lunedì, l’arrivo dell’ex Verona è ancora più strategico in chiave Supercoppa: Ngonge, uomo chiave per la salvezza dell’Hellas dello scorso anno, potrebbe già debuttare a Raid.