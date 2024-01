IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il colore dei soldi Il mercato di gennaio del Napoli

Kim e Lozano subito altrove, il primo con lauta contropartita, il secondo con cospicuo risparmio di esborsi futuri. Elmas via alla prima occasione e con piena soddisfazione (economica) per chi ben si sa.

Gli onerosi Zielinski e Demme, in partenza, tra (inopportune) battutine e indifferenza. Osimhen rinnovato tardi e (diciamocelo) per finta. Kvaratskhelia a chiedersi perchè il nigeriano sì e lui no. I rincalzi, pagati come tali. I titolari, già assoldati e a tirare i remi in barca. I nuovi, stralunati nel bazar. Quelli di gennaio, tra saldi, fallimenti, prestiti, occasioni (care) e nuove liquidazioni.