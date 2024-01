Di Lorenzo: "La Supercoppa darebbe una grande spinta morale" Il capitano: "In finale non esistono favoriti, si affrontano due club di livello internazionale"

"Non credo che domani esista una squadra favorita, si affrontano due squadre che hanno raggiunto un alto livello in campo internazionale". Giovanni Di Lorenzo parla al fianco di Walter Mazzarri nella conferenza di vigilia di Napoli-Inter, finale di EA SPORTS FC Supercup.

"In una partita singola non c'è, secondo me, qualcuno che parta con maggiori possibilità di un'altra. Di certo affrontiamo un avversario che ha grande qualità e che è in fiducia. Sarà una bella sfida e noi metteremo in campo ogni energia".

"Daremo tutto per vincere questo trofeo importante per noi, per la Società e per i tifosi. La Supercoppa potrebbe darci una gioia ma anche fiducia e autostima per il prosieguo della stagione".

Sarà importante molto la fase difensiva considerata la potenzialità offensiva dell'Inter:

"Certamente loro hanno campioni in rosa e una coppia d'attacco di grande qualità. E' chiaro che dovremo fare una fase difensiva molto efficace, ma tutta la squadra dovrà essere capace di interpretare sia la fase di attacco che quella passiva al meglio per poter essere competitivi"

"Il Napoli ha un gruppo solido e una squadra che vuole dimostrare la propria forza. Siamo pronti a giocare questa finale al massimo delle nostre potenzialità"