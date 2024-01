Niente supplementari, si va subito ai rigori Questa sera la finale di Supercoppa a Riad (ore 20, diretta Canale 5)

Anche per la finale si mantiene lo stesso format delle semifinale. Se tra Napoli e Lazio, che si giocano la Supercoppa Italiana, al termine dei novanta minuti ci sarà ancora il risultato di parità si andrà direttamente ai calci di rigore. Non sono previsti, dunque, i tempi supplementari. L’ha deciso la Lega Calcio con un comunicato dello scorso 29 dicembre. Dunque, le due squadra non dovranno giocare ancora in caso di parità la si sfideranno dagli undici metri.